Klart: Ottolini ny sportchef i Juventus

Marco Ottolini, 45, är klar för Juventus.

Klubben presenterade honom som sin nya sportchef.

Foto: Alamy

Marco Ottolini var sportchef i Genoa under tre års tid men lämnade sitt uppdrag i oktober förra året. Nu är han presenterad som ny sportchef för Juventus.

45-åringen ansluter därmed till Juventus efter att att arbetat med scout i klubben. Han kan även skriva upp samma roll i Anderlecht på sitt cv.

”Efter en professionell karriär där han spelade en ledande roll i Genua börjar nu en ny utmaning för Marco Ottolini i Turin. Hans återkomst till Juventus, den här gången i rollen som sportchef, representerar ett naturligt steg framåt i en karriär byggd på expertis, vision och djupgående kunskaper om italiensk och internationell fotboll”, skriver Juventus på sin hemsida.

Juventus ligger på femte plats i Serie A.