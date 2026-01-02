Klart: Pablo Felipe värvad av West Ham

Pablo Felipe, 22, värvas av West Ham.

Det meddelas under fredagen.

Foto: Bildbyrån

West Ham har det svårt och ligger på nedflyttningsplats. Nu hämtas offensiv spelare in för att förstärka laget.

22-årige Pablo Felipe värvas in. Han kommer senast från den portugisiska klubben Gil Vicente där han har gjort 10 mål på 13 matcher.

Kontraktet sträcker sig över fyra och ett halvt år med option på ett år till, bekräftar West Ham på sin hemsida.