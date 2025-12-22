Klart: Patrícia Fischerová presenterad av BP

Patrícia Fischerová, 32, har lämnat AIK.

Nu står det klart att mittbacken har skrivit på för BP.

Foto: Bildbyrån

Patrícia Fischerová lämnade AIK när säsongen var slut.

32-åringen har nu blivit presenterad av Brommapojkarna.

– Det som lockade mig med BP var att det är en Damallsvensk-klubb i Stockholm. För mig var det viktigt att stanna i Stockholm på grund av mitt privatliv, och BP kändes därför som ett väldigt tydligt val. Jag ser stor potential i laget och hoppas att jag, med min erfarenhet, kan bidra och hjälpa laget att utvecklas och bli framgångsrikt under den kommande säsongen, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Fischerová står noterad för över 100 landskamper för Slovakien och har lång erfarenhet av spel i damallsvenskan, vilket sportchef Staffan Jacobsson värdesätter.

– Fish är en rutinerad och skicklig mittback. Hon kan Damallsvenskan efter flertalet år i Sverige. Hon är oerhört ambitiös både på och utanför planen, säger Jacobsson.

32-åringen står noterad för 13 matcher i år varav sex från start.