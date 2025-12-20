Klart: Pawel Chrupalla flyttar till Norge

Från Halmstads BK till Egersunds IK.

Den flytten har Pawel Chrupalla gjort.

– Pawel är en spelare vi har velat ha länge, säger sportchef Kenneth Andersen.

Foto: Bildbyrån

Pawel Chrupalla, 23, anslöt till Halmstad BK inför den gångna säsongen – för att senare lånas ut till Helsingborgs IF under hösten.

För fem dagar sedan stod det klart att polacken lämnar HBK efter att båda parter kommit överens om att bryta avtalet.

Nu står det klart att hans karriär fortsätter i norska Egersunds IK, där han har skrivit på fram till slutet av 2027.

– Pawel är en spelare vi har velat ha länge. Redan innan han gick till Halmstad försökte vi få till en övergång, därför är det extra roligt att vi nu lyckas, säger Egersunds sportchef Kenneth Andersen i ett uttalande och forsätter:

– Hans snabbhet, teknik och fina vänsterfot gör att vi tror att han passar väldigt bra in i hur vi vill spela. Han är dessutom bara 22 år gammal och vi hoppas kunna bidra till att få fram hans fulla potential.

Pawel Chrupalla har tidigare spelat för klubbar som Rosenborg BK, Fredrikstad FK, Kristiansund BK och Sarpsborg 08 i Norge.