Peter Wettergren är ny assisterande tränare i Malmö FF.

Han kommer senast från ett jobb som teknisk direktör på Svenska fotbollförbundet

– Det känns fantastiskt att få jobba i en sådan här superproffsig miljö, säger Wettergren.

Det var tidigare i juni som Sportbladet rapporterade att Peter Wettergren, 57, var klar som ny assisterande tränare till Henrik Rydström i Malmö FF. Sedan dess har den assisterande tränaren Julián Marín Bazalo lämnat regerande mästaren.

Under måndagen meddelade MFF att Wettergren ansluter från ett jobb som teknisk direktör på Svenska fotbollförbundet och blir ny assisterande tränare för den allsvenska femman.

– Peter besitter en erfarenhet och kunskap som är på den yttersta nivån. Hans ledarskap och tydlighet är en bidragande orsak till att vi rekryterar honom. Dessutom är han en härlig person som skapar en fin energi i gruppen och har en relation med spelarna som gör att de känner sig delaktiga och viktiga hela tiden, säger assisterande sportchefen Ola Toivonen på Malmös hemsida.

Har tagit Elfsborg till SM-guld

Wettergren har bland annat tidigare basat över Elfsborg tillsammans med Magnus Haglund, och 2006 ledde duon Borås-klubben till ett SM-guld. Han har även varit assisterande tränare i FC Köpenhamn och i det svenska landslaget under Janne Andersson.

– Det känns fantastiskt att få jobba i en sådan här superproffsig miljö och få komma till en av Sveriges absolut största klubbar. Laget har varit inne i en tyngre period under våren, men det är så det funkar och man kan inte alltid ligga i toppen av en serie. Då handlar det om att kavla upp ärmarna ännu mer och jobba stenhårt varje träning, säger han och fortsätter:

– Jag har jobbat med många av spelarna i klubben tidigare, framför allt i landslaget. Och mött många spelare under min tid som tränare i Elfsborg. Det är härliga människor och bra killar som jag har byggt en relation med under en längre tid. Det är den anknytningen jag har till Malmö, sedan har jag såklart mött MFF och alltid sett upp till dem och den starka organisation som finns.