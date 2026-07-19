Klart: Poya Asbaghi skriver på för ny klubb

Poya Asbaghi blir kvar i Qatar.

Den tidigare blåvitt-tränaren har skrivit på för Al-Markhiya.

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Poya Asbaghi har tränat tre olika klubbar i Qatar. Nu skriver 41-åringen på för sin fjärde.

Al-Markhiya, hemmahörande i den qatariska andraligan, meddelar att svensken har skrivit ett kontrakt med klubben.

”Vi önskar dig stort lycka till och all framgång”, skriver man på Instagram.

Asbaghi tärande Dalkurd, Gefle, IFK Göteborg och den svenska U21-landslaget innan flyttlasset gick utomlands 2021.

Där har han avhandlat Barnsley och Röda Stjärnan samt de qatariska klubbarna Al-Shamal, Al-Rayyan och Al-Wakrah.