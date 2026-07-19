Uppgifter: MFF överens – stjärnan lämnar

Emmanuel Ekong får ingen speltid i Malmö FF.

Nu är MFF överens med Hajduk Split om en försäljning, enligt uppgifter.

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Emmanuel Ekong anslöt till Malmö FF, inför säsongen 2025, som en prestigevärvning. Enligt spansk media betalade MFF 11,5 miljoner kronor för 24-åringen.

Ekong har däremot haft svårt att slå sig in i Skåneklubben och den här säsongen har han gjort fyra framträdanden i allsvenskan.

Nu rapporterar Aftonbladet att Ekong lämnar. Malmö FF sägs vara överens med Hajduk Split om en affär. Spelaren väntas flyga ner till Kroatien för att ansluta till storklubben, uppger tidningen.

Ekong svarade för sex mål på totalt 49 matcher i MFF.