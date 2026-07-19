Officiellt: Malmö FF förlänger med talangen

Anton Höög fortsätter i Malmö FF.

19-åringen har förlängt kontraktet till och med 2030.

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Anton Höög skrev A-lagskontrakt med Malmö FF inför säsongen 2025. Mittfältaren lånades ut till samarbetsklubben BK Olympic direkt. I Ettan-klubben svarade han för tre mål på 19 framträdanden.

Nu meddelar MFF att de förlänger att med Höög. Det nya kontraktet sträcker sig till och med 2030.

– Det känns superbra och jättekul att förlänga mitt kontrakt med MFF. Att de vill skriva ett långt avtal visar att jag gör något bra och att de tror på mig. Det betyder mycket och känns väldigt kul.

MFF-sportchefen Philip Berglund:

– Vi är väldigt glada till att ha förlängt Antons avtal till 2030. Anton är en egenfostrad spelare som varje dag kommer in och jobbar stenhårt. På den mentaliteten har han en naturlig talang som vi alla varit övertygade om sedan uppstarten efter ledigheten. Anton vill vara i Malmö FF och vara med på den resan vi nu gör.

Höög har gjort två framträdanden och ett mål i MFF den här säsongen.