Lionel Messi slår rekord i VM-finalen

Lionel Messi startar för Argentina i VM-finalen.

Det gör stjärnan till den äldsta spelaren någonsin att starta en final.

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Lionel Messi ska tillsammans med sitt Argentina försöka försvara sin VM-titel. Under söndagen ställs de mot Spanien i finalen och då blir Messi historisk.

39-åringen kommer att spela från start. Det gör honom till den äldsta spelaren någonsin att starta i en VM-final.

Argentinaren är dessutom den spelare som gjort flest VM-framträdanden i historien. Finalen blir hans 34:e match i hans sjätte världsmästerskap.

Lionel Messi har gjort totalt 21 mål i VM-sammanhang och kan gå om den nuvarande rekordinnehavaren Kylian Mbappé som står på 22.