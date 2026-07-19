Lionel Messi slår rekord i VM-finalen
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Lionel Messi startar för Argentina i VM-finalen.
Det gör stjärnan till den äldsta spelaren någonsin att starta en final.
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Lionel Messi ska tillsammans med sitt Argentina försöka försvara sin VM-titel. Under söndagen ställs de mot Spanien i finalen och då blir Messi historisk.
39-åringen kommer att spela från start. Det gör honom till den äldsta spelaren någonsin att starta i en VM-final.
Argentinaren är dessutom den spelare som gjort flest VM-framträdanden i historien. Finalen blir hans 34:e match i hans sjätte världsmästerskap.
Lionel Messi har gjort totalt 21 mål i VM-sammanhang och kan gå om den nuvarande rekordinnehavaren Kylian Mbappé som står på 22.
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