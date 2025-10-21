Klart: Rasmus Alm lämnar St. Louis City

Svenske Rasmus Alm kommer inte att tillhöra MLS-klubben St. Louis City länge till.

Detta då klubben meddelar att 30-åringen inte får sitt kontrakt förlängt.

Foto: Alamy

Den förre Elfsborgsspelaren Rasmus Alm spelade endast en match för sitt St. Louis City under den gångna MLS-säsongen. Detta på grund av att han har dragits med skadeproblem.

Vid årsskiftet löper 30-åringens avtal med klubben som han anslöt till 2023 ut. Däremot fanns det en option på ytterligare ett år i avtalet.

Idag står det dock klart att denna inte kommer att nyttjas och Alm kommer att lämna klubben. Detta gör han tillsammans med andra spelare som Henry Kessler, Michael Wentzel, Josh Yaro, Alfredo Morales och Akil Watts

– Vi vill tacka varje spelare, vars optioner inte förnyas, för deras professionalism och hängivenhet under tiden med oss och vi kan inte tacka dem nog för deras passion för klubben, säger den temporäre sportchefen John Hackworth i ett uttalande.

Totalt sett spelade Rasmus Alm 44 tävlingsmatcher för St. Louis City i vilka det blev fem mål och fem assist.

St. Louis City missade slutspelet i MLS denna säsong.