Klart: Rasmus Højlund lämnar United – för Napoli

Rasmus Højlund har gjort sitt i Manchester United.

Detta då han har värvats till Serie A-mästarna Napoli.

Det slår Neapel-klubben fast på sin hemsida.

Den danske stjärnan Rasmus Højlund har inte haft en lätt tid i Manchester United då han har misslyckats med att infria sina förväntningar.

Under sommaren har anfallaren ryktats bort från Manchester-klubben – nu står det klart att så blir fallet.

Under måndagskvällen presenteras Højlund på Napolis hemsida och enligt flera medier handlar det om ett lån med köpobligation om vissa villkor uppnås.

Vidare sägs Napoli betala 6 miljoner euro för lånet och köpoptionen uppges landa på 44 miljoner euro.

Med United har dansken kontrakt till och med sommaren 2029.