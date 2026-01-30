Klart: Rasmus Schüller till Vendsyssel

Det blev inget förlängt kontrakt med Djurgården.

Istället blir det Danmarks tredjeliga för den finska mittfältaren.

– Tajmningen är helt perfekt, säger sportchefen Jens Hammer.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Den finländska landslagsmannen, Rasmus Schüller, fick inget förlängt kontrakt av Djurgården efter den senaste säsongen. Nu bekräftar danska Vendsyssel FF att de knutit till sig 34-åringen.

– I Vendsyssel FF tror vi att Rasmus får en central roll i laget, både som ledare på planen och som mentor för de yngre spelarna, och att tajmingen i att få in en spelare som honom i klubben är helt perfekt., säger sportchefen Jens Hammer på klubbens hemsida.

Enligt Hammer hade Schüller erbjudanden från andra klubbar i utlandet. Men det som avgjorde att det blev Vendsyssel var att Schüllers flickvän Sara Olai, som också är fotbollsspelare, skrivit på för stadens damförening Fortuna Hjørring.

Rasmus Schüller spelade 122 matcher i allsvenskan för Djurgården och BK Häcken. Han står noterad för 79 landskamper för Finland.

Vendsyssel FF spelar för närvarande i den danska tredjedivisionen, där man i dagsläget ligger sexa.