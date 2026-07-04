Klart: Riyad Mahrez lämnar Al-Ahli efter tre säsonger

Riyad Mahrez, 35, kommer lämna Al-Ahli.

Det beskedet kommer under lördagskvällen.

Vad som händer härnäst är fortsatt oklart.

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35-årige Riyad Mahrez avslutade nyligen sin landslagskarriär efter VM-uttåget med Algeriet. Nu kommer nästa besked.

Den rutinerade yttern lämnar även sin klubb Al-Ahli efter tre säsonger i Saudiarabien. Beslutet uppges vara fattat efter att klubben valt att bryta samarbetet.

Mahrez är främst ihågkommen för sina framgångsrika år i Leicester City och Manchester City. Under tiden i Saudiarabien gjorde han över 120 framträdanden för Al-Ahli och var med om att vinna asiatiska titlar.

Var karriären fortsätter återstår att se.