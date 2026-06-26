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Alice Enehov, Rosengård. Foto: Bildbyrån

Klart: Rosengård förlänger med talang

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Alice Enehov, 19, blir kvar i Rosengård.
Talangen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.
– Tiden i FC Rosengård har format mig som person, säger hon.

260618 Rosengårds Alice Enehov under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Häcken och Rosengård den 18 juni 2026 i Göteborg.
Alice Enehov, Rosengård. Foto: Bildbyrån

Den 19-åriga talangen har hunnit bli en regelbunden spelare i den damallsvenska krisklubben FC Rosengård. Enehov gjorde debut i damallsvenskan redan under 2024 och nu har anfallaren kritat på för tre nya år i klubben.

Det nya kontraktet är skrivet över säsongen 2029.

– Tiden i FC Rosengård har format mig som person, både på och utanför planen. Det är absolut en stolthet när jag tar på mig tröjan, säger Alice som var ett utropstecken under försäsongen och som har två raka starter i ryggen när sommaruppehållet nu tagit vid, säger hon i ett uttalande.

Rosengård ligger på elfte plats i damallsvenskan efter elva omgångar.

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