Klart: Rosengård värvar mittback

Julie Mathiasen är Rosengårds nya mittback.

Hon kommer senast från AGF Århus.

21-åringen har kritat på ett kontrakt över 2028.

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FC Rosengård stärker upp truppen inför höstsäsongen. Under onsdagen presenterades ännu ett nyförvärv.

Denna gången presenterades mittbacken Julie Mathiasen från AGF Århus i danska högstaligan.

21-åringen skriver ett kontrakt som sträcker sig till december 2028.

– Jag valde Rosengård för att det är en klubb med stolta traditioner och en klubb som har utvecklat damfotbollen under många år. Klubben har stora ambitioner både för laget och för varje spelare, vilket tilltalade mig mycket, säger hon om varför valet föll på just FC Rosengård, säger hon via klubbens uttalande.

Klubben meddelar att hon kommer bära tröja nummer 25.