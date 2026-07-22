Uppgifter: Manchester United intresserad av Camavinga

Eduardo Camavinga, 23, drar till sig intresse.

Manchester United vill säkra upp honom.

Det uppger transferspecialisten Nicolo Schira.

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Manchester United har säkrat upp flera bra spelare under fönstret. Men nu ser klubben ut att vilka förstärka ytterligare.

Den senaste tiden har flera namn kopplats samman med storklubben. Transferspecialisten Nicolo Schira uppger att Manchester United visar intresse för Eduardo Camavinga.

Enligt uppgifterna är Real Madrid numera öppet för att sälja den franske mittfältaren.

Det är oklart hur Camavinga själv ställer sig till en flytt till Old Trafford. Tidigare har det dock rapporterats att han vill få chansen att visa upp sig för José Mourinho, som nyligen tagit över som tränare i ”Los Blancos”.