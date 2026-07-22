Klart: Sarr flyttar till Saudiarabien

Malang Sarr, 27, flyttar till saudiarabien.

Detta efter att kontraktet med Lens löpt ut.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken Malang Sarr har hittat en ny klubb efter att ha lämnat Lens i samband med att kontraktet löpt ut.

Försvararen lämnar Lens och ansluter till saudiska Neom på fri transfer efter att hans kontrakt med den franska klubben löpt ut i juni.

Neom slutade på åttonde plats i den saudiska högstaligan, SPL, förra säsongen.

Sarr har tidigare representerat bland andra Chelsea, Porto, Monaco och Nice. Han startade 33 matcher i Liga F denna säsongen.