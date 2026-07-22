Klart: Sarr flyttar till Saudiarabien
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Malang Sarr, 27, flyttar till saudiarabien.
Detta efter att kontraktet med Lens löpt ut.
Mittbacken Malang Sarr har hittat en ny klubb efter att ha lämnat Lens i samband med att kontraktet löpt ut.
Försvararen lämnar Lens och ansluter till saudiska Neom på fri transfer efter att hans kontrakt med den franska klubben löpt ut i juni.
Neom slutade på åttonde plats i den saudiska högstaligan, SPL, förra säsongen.
Sarr har tidigare representerat bland andra Chelsea, Porto, Monaco och Nice. Han startade 33 matcher i Liga F denna säsongen.
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