Officiellt: Spurs säljer till Middlesbrough
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Tottenham säljer Will Lankshear till Middlesbrough.
Det meddelar klubben under onsdagen.
Tottenham kommer med ett transferbesked under onsdagen. Londonklubben säljer den 21-årige anfallaren Will Lankshear till Kim Hellbergs Middlesbrough.
Will Lankshear var under vårsäsongen utlånad från Tottenham till Oxford United men nu blir det en permanet övergång till Championship.
21-åringen står noterad för 11 mål, två assister och 43 matcher under säsongen 25/26 i Championship.
Den här artikeln handlar om: