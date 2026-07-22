Officiellt: Spurs säljer till Middlesbrough

Tottenham säljer Will Lankshear till Middlesbrough.

Det meddelar klubben under onsdagen.

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Tottenham kommer med ett transferbesked under onsdagen. Londonklubben säljer den 21-årige anfallaren Will Lankshear till Kim Hellbergs Middlesbrough.

Will Lankshear var under vårsäsongen utlånad från Tottenham till Oxford United men nu blir det en permanet övergång till Championship.

21-åringen står noterad för 11 mål, två assister och 43 matcher under säsongen 25/26 i Championship.