Klart: Rybrink återvänder till BK Häcken

Josefine Rybrink, 28, är tillbaka i Sverige och BK Häcken.

Detta efter en kortare period i Tottenham.

– Vi ser fram emot att se henne i den gulsvarta tröjan igen och hälsar varmt välkommen tillbaka! säger fotbollschef Martin Ericsson via klubbens sajt.

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Josefine Rybrink återvänder hem till BK Häcken. Detta efter en tid i England och Tottenham.

– Det är väldigt skönt att ha skrivit på. Det känns som att vara hemma igen. Jag vänder hem av många anledningar. Jag trivdes väldigt bra här. De åren gav mig väldigt mycket både som person och fotbollsspelare och mitt möte med Elena Sadiku gav mig en väldigt bra bild av henne och laget, säger Josefine Rybrink via klubbens uttalande.

Försvararen skriver ett kontrakt över 2029.

– BK Häcken betyder väldigt mycket för mig. Tiden jag hade här var riktigt bra för mig. BK Häcken ligger mig varmt om hjärtat. Jag har följt klubben mycket och sett att laget gjort otroliga resultat, säger hon.

Nu får BK Häcken in en spelare med mycket erfarenhet och som även har tillhört damlandslaget.

– Det känns både bra och glädjande att Josefine väljer att komma tillbaka hem till oss igen. Hon är en otroligt skicklig fotbollsspelare både offensivt och defensivt som nu också byggt på sig värdefull erfarenhet i England. Med Josefine får vi ytterligare spets och konkurrens i vår försvarslinje, där hon kan spela såväl mittback som ytterback. Vi ser fram emot att se henne i den gulsvarta tröjan igen och hälsar varmt välkommen tillbaka! säger fotbollschef Martin Ericsson.