Klart: Rosenior tar över Paris FC

Liam Rosenior har fått ett nytt jobb.

Han tar över Paris FC.

– Vi särskilt imponerande av hans ledarskap och hans förmåga att ena en grupp mot ett tydligt mål, säger sportchef Marco Neppe via klubbens uttalande.

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Liam Rosenior fick sparken från Chelsea efter bara 107 dagar som huvudtränare. Sedan dess har han varit klubblös men nu står det klart att han har ett nytt uppdrag.

Han är klar som huvudtränare för Paris FC.

– Rosenior är en modern och krävande tränare, känd för sin förmåga att utveckla spelare individuellt och laget som helhet. Utöver hans taktiska färdigheter är vi särskilt imponerande av hans ledarskap och hans förmåga att ena en grupp mot ett tydligt mål, säger sportchef Marco Neppe.

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