Klart: Rüdiger förlänger med Real Madrid

Antonio Rüdiger, 33, stannar.

Tysken har förlängt sitt avtal med Real Madrid till 2027.

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Antonio Rüdiger har ryktats bort från Real Madrid. Nu står det däremot klart att den tyske försvararen förlänger med klubben.

Hans nya kontrakt är skrivet till 2027.

Rüdiger anslöt till Real Madrid2022 och har noterats för totalt 182 tävlingsframträdanden. 22-åringen har tidigare representerat klubbar som Chelsea, Roma och Stuttgart.