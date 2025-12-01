Klart: Säkras upp – efter succésäsongen

Gideon Mensah blir kvar i Ljungskile SK.

Klubben meddelar denna måndag att man är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig över nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

Ljungskile SK har stått för en imponerande säsong i år och nästa år är man tillbaka i superettan efter att ha vunnit ettan södra.

En viktig kugge i att det gått så pass bra i år har varit Gideon Mensah som kom till klubben från Varbergs Bois inför säsongen. Nu står det klart att han blir kvar i Ljungskile SK även nästa säsong.

– Nu får jag chansen att tillbringa ännu ett år i denna fantastiska klubb, omgiven av otroliga lagkamrater, tränare, ledare och våra passionerade supportrar, säger han via klubbens hemsida.

Mensah har skrivit på ett kontrakt över nästa säsong och han är inställd på att nästa år kommer att bli tuffare.

– Superettan innebär en ny utmaning, och vi måste jobba ännu hårdare, fortsätta vara den positiva och sammanhållna gruppen vi är och ge allt i varje match. Jag är övertygad om att vi kommer göra det bra.