Klart: Sam Larsson återvänder till IFK Göteborg

Sam Larsson återvänder till IFK Göteborg.

Han har kritat på ett kontrakt till och med 2028.

– Jag kommer hit i ett läge där jag kan ge tillbaka till IFK Göteborg, säger Larsson via klubbens uttalande.

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Sam Larsson spelade i IFK Göteborg mellan 2010 och 2014 och sedan var det dags för äventyr utomlands.

Nu står det klart att han återvänder hem, till IFK Göteborg. Anfallaren skriver på ett kontrakt till och med 2028 .

– Jag kommer hit i ett läge där jag kan ge tillbaka till IFK Göteborg och samtidigt få en viktig roll i att hjälpa laget ta sig uppåt i tabellen. Alla som känner mig vet att jag har väldigt höga mål och krav – både på mig själv och min omgivning och därför passar detta steg väldigt bra nu, säger han via klubbens uttalande.

Fotbollschef Jesper Jansson om nyförvärvet:

– Sam är en spelare som vi verkligen tror på och är väldigt glada över att få hem. Han har utvecklats under många år i internationella miljöer och kommer tillbaka med erfarenheter, kvalitet och en professionalism som kommer att vara värdefull för oss. Vi vet vilken högstanivå Sam har. När han är som bäst håller han landslagsklass. Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra i Allsvenskan.