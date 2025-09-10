Klart: Sam Larsson till Fatih Karagümrük
Sam Larsson har gjort klart med ny klubb i Turkiet. Karriären fortsätter i Fatih Karagümrük.
Larsson ansluter till klubben på free transfer, detta efter att ha lämnat Analyaspor.
Den förre Blåvitt-yttern har skrivit på ett ettårskontrakt med Fatih Karagümrük.
I den turkiska klubben blir han lagkamrat med den förre Hammarby-talangen Alper Demirol.
