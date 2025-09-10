Sam Larsson har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i Fatih Karagümrük.

Där blir han lagkamrat med den förre Bajen-talangen Alper Demirol.

Foto: Bildbyrån

Sam Larsson har gjort klart med ny klubb i Turkiet. Karriären fortsätter i Fatih Karagümrük.

Larsson ansluter till klubben på free transfer, detta efter att ha lämnat Analyaspor.

Den förre Blåvitt-yttern har skrivit på ett ettårskontrakt med Fatih Karagümrük.

I den turkiska klubben blir han lagkamrat med den förre Hammarby-talangen Alper Demirol.