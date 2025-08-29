Klart: Sandviken lånar Krasniqi

Dion Krasniqi lånas ut från Elfsborg.

Anfallaren ansluter till Sandvikens IF.

Dion Krasniqi bryter avtalet med finska KuPS. Nu lånas han ut på nytt av Elfsborg.

Anfallaren ansluter till superettan-klubben Sandviken på ett nytt lån där avtalet sträcker sig säsongen ut.

– Det känns jättebra och jag är riktigt taggad, säger Dion Krasniqi på Sandvikens hemsida och fortsätter:

– Jag har fått höra att Sandviken är en familjär förening och att man spelar en kreativ fotboll. Nu hoppas jag kunna bidra med riktigt hårt jobb här i slutspurten och hjälpa laget att samla så mycket poäng som möjligt.

Lånet är en del av samarbetet mellan Elfsborg och Sandviken.