Klart: Sao Paulo sparkar Crespo

Sao Paulo har tagit ett beslut.

Huvudtränaren Hernan Crespo får sparken.

Den tidigare storspelaren Hernan Crespo återvände som huvudtränare i Sao Paulo i fjol. Argentinaren basade över den brasilianska klubben 2021 där han var med och vann den inhemska ligan.

Nu meddelar Sao Paulo att Crespo får sparken. Enligt brasilianska uppgifter togs beslutet om sortin på ett möte under måndagen. Därtill får även hela Crespos stab lämna.

Crespo gjorde totalt 99 matcher som huvudtränare i Sao Paulo, som ligger tvåa i den brasilianska högstaligan efter fyra omgångar.