Klart: Sarr lämnar Chelsea – lånas ut

Mamadou Sarr lämnar Chelsea på lån.

Den 20-årige försvararen kommer att spendera den kommande säsongen i spanska Real Sociedad.

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Chelsea meddelar på fredagen att Mamadou Sarr lämnar klubben på lån.

Den 20-årige försvararen spenderar den kommande säsongen i Spanien, där han ansluter till Real Sociedad.

”Vi önskar Mamadou lycka till i Baskien och ser fram emot att följa hans utveckling under hela säsongen”, skriver Chelsea på sin hemsida.

Sarr har hittills gjort sju framträdanden för Londonklubbens A-lag. Förra hösten var han utlånad till Strasbourg.