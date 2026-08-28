Klart: Sarr lämnar Chelsea – lånas ut
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Mamadou Sarr lämnar Chelsea på lån.
Den 20-årige försvararen kommer att spendera den kommande säsongen i spanska Real Sociedad.
Chelsea meddelar på fredagen att Mamadou Sarr lämnar klubben på lån.
Den 20-årige försvararen spenderar den kommande säsongen i Spanien, där han ansluter till Real Sociedad.
”Vi önskar Mamadou lycka till i Baskien och ser fram emot att följa hans utveckling under hela säsongen”, skriver Chelsea på sin hemsida.
Sarr har hittills gjort sju framträdanden för Londonklubbens A-lag. Förra hösten var han utlånad till Strasbourg.
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