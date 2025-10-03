Klart: Savinho förlänger med Man City

Savinho skriver på ett nytt avtal med Manchester City.

Kontraktet förlängs till sommaren 2031.

– Jag är otroligt stolt, säger brassen på klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Manchester Citys Savinho, 21, ryktades bort så sent som i somras. Då var det Tottenham som försökte värva honom men buden från Spurs nobbades.

Nu står det klart att brassen förlänger sitt avtal med Manchester City.

Det nya kontraktet sträcker sig till 2031.

– Jag är otroligt stolt över att kunna skriva på det här nya kontraktet med City, säger Savinho på klubbens hemsida.

Yttern anslöt till City sommaren 2024 och har gjort fyra mål och 13 assist på 54 tävlingsframträdanden.



