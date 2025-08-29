Signe Carstens har gjort sitt i AIK.

Danskan flyttar hem till Danmark.

Hon har skrivit på för Bröndby IF.

Signe Carstens kom till AIK inför årets säsong, men redan efter bara lite mer än ett halvår i klubben så står det klart att hon lämnar.

Carstens flyttar hem till Danmark – där har hon skrivit på för Bröndby IF.

– Jag vill passa på att tacka för min tid i AIK. Det har varit ett nöje att vara en del av laget och fått lära känna alla spelare och ledare. För att fortsätta min utveckling så känner jag att det är rätt val att flytta hem till Danmark för att ta nya steg i min karriär. Tack för allt AIK, säger hon via klubbens hemsida.

Totalt hann hon med att göra tolv tävlingsmatcher för Gnaget.