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Foto: Bildbyrån

Klart: Silva presenterad av Fluminense

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Thiago Silva, 41, har en ny klubb.
Han har skrivit på ett kontrakt över 2026 med Fluminense.

Foto: Bildbyrån

Efter en kort period i Porto, där det blev 14 matcher, har Thiago Silva gjort klart med en ny klubb.

Den rutinerade mittbacken återvänder till Fluminense, klubben han representerade innan flytten till Europa och sejouren i Porto.

Under sin tidigare tid i Fluminense spelade Silva 186 matcher. Nu har han skrivit på ett avtal som sträcker sig till och med 2026.

Under karriären i Europa har brasilianaren även spelat för Milan, PSG och Chelsea.

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