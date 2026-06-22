Klart: Silva presenterad av Fluminense
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Thiago Silva, 41, har en ny klubb.
Han har skrivit på ett kontrakt över 2026 med Fluminense.
Efter en kort period i Porto, där det blev 14 matcher, har Thiago Silva gjort klart med en ny klubb.
Den rutinerade mittbacken återvänder till Fluminense, klubben han representerade innan flytten till Europa och sejouren i Porto.
Under sin tidigare tid i Fluminense spelade Silva 186 matcher. Nu har han skrivit på ett avtal som sträcker sig till och med 2026.
Under karriären i Europa har brasilianaren även spelat för Milan, PSG och Chelsea.
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