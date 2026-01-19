Klart: Simon Gustafson till Korona Kielce

Simon Gustafson, 31, har lämnat BK Häcken.

Nu är mittfältaren klar för polska Korona Kielce.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken meddelade under måndagen att mittfältskuggen Simon Gustafson lämnar. Det blev totalt 192 tävlingsmatcher på två sejourer i Hisningenklubben.

Nu har Gustafson presenterats av polska Korona Kielce. Kontraktet är skriver till den 30 juni 2027.

– Jag vet att den polska ligan utvecklas, och polska lag gör allt bättre ifrån sig i europeiska tävlingar. Tabellen är väldigt jämn. Jag tycker att det är en intressant liga på en bra nivå med en fantastisk atmosfär på läktarna. Jag inser att det kommer att finnas mycket press och förväntningar på mig. Men jag sätter också mycket press på mig själv. Jag är en väldigt ambitiös person. Jag förväntar mig också mycket av mig själv, säger 31-åringen på den polska klubbens hemsida.

Gustafson har tidigare spelat i Utrecht, Feyenoord, Roda och Fässbergs IF.



