Klart: Simon Skrabb till Polonia Warszawa

Simon Skrabb lämnar Grekland.

Finländaren skriver på för Polonia Warszawa.

Simon Skrabb lämnade Kalmar FF i samband med att klubben åkte ur allsvenskan förra säsongen. Finländaren skrev senare på för grekiska Volos.

Nu lämnar Skrabb Grekland för Polen och Polonia Warszawa.

– Jag är glad att jag kom till Polonia. Jag fick ett mycket bra första intryck från möten med sportchefen, personalen och tränaren Mariusz Pawlak. Allt ser professionellt ut, och jag är övertygad om att jag kommer att ha en bra tid i min karriär här, säger Skrabb på klubbens hemsida.

Kontraktet med Polonia Warszawa sträcker sig två år.

Simon Skrabb. har tidigare spelat för bland annat IFK Norrköping. Åtvidaberg och Gefle.