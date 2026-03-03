Klart: Skovgaard klar för ny klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Andreas Skovgaard har hittat en ny klubb.
Det blir en flytt till Kosovo och Malisheva.
Den danske mittbacken, Anders Skovgaard som har ett förflutet i Örebro SK har nu hittat en ny klubb.
Det blir en flytt till högsta ligan i Kosovo och laget Malisheva.
”Med hans ankomst siktar vi på att ge vår defensiv ännu mer erfarenhet och stabilitet. Detta är ytterligare ett steg i vårt arbete med att stärka truppen och fortsätta vår resa mot våra mål”, skriver klubben på sociala medier.
Malisheva ligger på en fjärde plats.
Den här artikeln handlar om: