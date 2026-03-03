Klart: Skovgaard klar för ny klubb

Andreas Skovgaard har hittat en ny klubb.

Det blir en flytt till Kosovo och Malisheva.

Foto: Bildbyrån

Den danske mittbacken, Anders Skovgaard som har ett förflutet i Örebro SK har nu hittat en ny klubb.

Det blir en flytt till högsta ligan i Kosovo och laget Malisheva.

”Med hans ankomst siktar vi på att ge vår defensiv ännu mer erfarenhet och stabilitet. Detta är ytterligare ett steg i vårt arbete med att stärka truppen och fortsätta vår resa mot våra mål”, skriver klubben på sociala medier.

Malisheva ligger på en fjärde plats.