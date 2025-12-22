Klart: Sol Brynn förlänger med Middlesbrough
Sol Brynn, 25, stannar i Middlesbrough.
Det meddelar klubben under måndagen.
Middlesbrough har en bra säsong med sin ny tränare Kim Hellberg. Under helgen åkte den svenska tränaren på sin första förlust men trots det ligger de bra till i tabellen.
Nu meddelar klubben en förlängning men målvakten Sol Brynn. 25-åringen hade tidigare ett kontrakt över 2028 men har nu förlängt över 20230.
Brynn gjorde A-lagsdebut för klubben förra säsongen och har sedan sommaren varit första valet i mål.
