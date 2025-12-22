Klart: Sol Brynn förlänger med Middlesbrough

Sol Brynn, 25, stannar i Middlesbrough.

Det meddelar klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Middlesbrough har en bra säsong med sin ny tränare Kim Hellberg. Under helgen åkte den svenska tränaren på sin första förlust men trots det ligger de bra till i tabellen.

Nu meddelar klubben en förlängning men målvakten Sol Brynn. 25-åringen hade tidigare ett kontrakt över 2028 men har nu förlängt över 20230.

Brynn gjorde A-lagsdebut för klubben förra säsongen och har sedan sommaren varit första valet i mål.