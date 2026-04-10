Klart: Spalletti förlänger med Juventus
Luciano Spalletti blir kvar i Juventus.
Tränaren har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.
Luciano Spalletti ersatte Igor Tudor som huvudtränare i Juventus i fjol. Det dåvarande kontraktet sträcket sig fram till sommaren.
Nu står det klart att Spalletti fortsätter som tränare i ”Den gamla damen”. 67-åringen har kritat på ett nytt tvåårsavtal.
– Vi är glada över att ha förlängt Lucianos kontrakt med ytterligare två säsonger, säger klubbens vd Damien Comolli och fortsätter:
– Sedan Luciano anslöt sig till vår fantastiska Juventus-familj har han haft en omedelbar och mycket positiv inverkan på våra spelare, hela klubben och hela Bianconeri-communityn. Det stod omedelbart klart för alla att Luciano var rätt person att leda laget på en utvecklingsväg.
Juventus ligger femma i Serie A
