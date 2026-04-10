Klart: Spalletti förlänger med Juventus

Luciano Spalletti blir kvar i Juventus.

Tränaren har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Luciano Spalletti ersatte Igor Tudor som huvudtränare i Juventus i fjol. Det dåvarande kontraktet sträcket sig fram till sommaren.

Nu står det klart att Spalletti fortsätter som tränare i ”Den gamla damen”. 67-åringen har kritat på ett nytt tvåårsavtal.

– Vi är glada över att ha förlängt Lucianos kontrakt med ytterligare två säsonger, säger klubbens vd Damien Comolli och fortsätter:

– Sedan Luciano anslöt sig till vår fantastiska Juventus-familj har han haft en omedelbar och mycket positiv inverkan på våra spelare, hela klubben och hela Bianconeri-communityn. Det stod omedelbart klart för alla att Luciano var rätt person att leda laget på en utvecklingsväg.

Juventus ligger femma i Serie A