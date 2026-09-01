Klart: Spurs skeppar spelare till Juventus

Tottenham Hotspur lånar ut Pape Matar Sarr.

Mittfältaren ansluter till Juventus på ett kontrakt till 2027.

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Tottenham Hotspur bantar truppen under deadline day. Det är mittfältaren Pape Matar Sarr, 23, som lämnar för italienska Juventus.

Senegalesens låneavtal med ”Juve” sträcker sig till sommaren 2027 och innehåller en köpobligation på 25,6 miljoner pund (cirka 344 miljoner kronor).

Sarr noterades för två mål och fyra assist på 26 matcher i premier League förra säsongen.