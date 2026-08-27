Klart: Spurs värvar från Manchester City

Omar Marmoush byter Manchester mot London.

Tottenham Hotspur bekräftar att anfallen kritat på för klubben.

– Omar är precis den typ av spelare vi vill ha, säger Spurs-tränaren Roberto De Zerbi.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har värvat friskt under sommarfönstret. Nu har ytterligare en ny spelare dragit på sig klubbens vita tröja.

Omar Marmoush har skrivit på ett låneavtal med klubben över den kommande säsongen från Manchester City. Kontraktet innehåller en obligatorisk köpoption som träder i kraft nästa sommar.

– Omar är precis den typ av spelare vi vill ha i den här klubben – ambitiös, hungrig och fast besluten att göra skillnad. Han har en otrolig offensiv kvalitet, men det jag också älskar är hans vilja att utvecklas och vinna, säger Spurs-tränaren Roberto De Zerbi i ett uttalande.

Egyptiern anslöt till Manchester City i januari 2024. Han har dessförinnan representerat flera klubbar i Tyskland som Eintracht Frankfurt, Stuttgart och Wolfsburg.