Klart: Ssewankambo flyttar till Kanada
Isak Ssewankambo, 30, lämnade Brommapojkarna efter fjolårssäsongen.
Nu har försvararen presenterats av Vancouver FC i Kanada.
Isak Ssewankambo anslöt till Brommapojkarna under sommaren i fjol. Mittbacken noterades för tio framträdanden i allsvenskan 2025 innan han lämnade efter säsongen var över.
Nu står det klart att Ssewankambo flyttar över Atlanten och ansluter till Vancouver FC i den kanadensiska högstaligan. Kontraktet med Vancouver sträcker sig över 2026 med option på ytterligare ett år.
Ssewankambo har tidigare spelat i klubbar som Malmö FF, Östersunds FK och IFK Norrköping.
