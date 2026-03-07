Klart: Ssewankambo flyttar till Kanada

Isak Ssewankambo, 30, lämnade Brommapojkarna efter fjolårssäsongen.

Nu har försvararen presenterats av Vancouver FC i Kanada.

Foto: Bildbyrån

Isak Ssewankambo anslöt till Brommapojkarna under sommaren i fjol. Mittbacken noterades för tio framträdanden i allsvenskan 2025 innan han lämnade efter säsongen var över.

Nu står det klart att Ssewankambo flyttar över Atlanten och ansluter till Vancouver FC i den kanadensiska högstaligan. Kontraktet med Vancouver sträcker sig över 2026 med option på ytterligare ett år.

Ssewankambo har tidigare spelat i klubbar som Malmö FF, Östersunds FK och IFK Norrköping.