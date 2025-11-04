Klart: Stefano Pioli får sparken av Fiorentina

Stefano Pioli återvände till den italienska klubben i somras.

Men efter en tuff period står det nu klart att han får lämna.

Foto: Bildbyrån

Stefano Pioli återvände till Fiorentina efter några år i andra klubbar. Men det har inte gått som han eller klubben önskat. Fiorentina ligger sist i Serie A efter tio omgångar.

Nu meddelar Fiorentina på sin officiella hemsida att tränaren får sparken.

Daniele Galloppa leder laget tills vidare.