Uppgifter: Ny talang på väg till AIK

AIK testar flera spelare.

Nu ska ytterligare en talang vara på väg.

17-årige Musa Malik har rest till Sverige för att träna med ”Gnaget”, enligt uppgifter.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula (vänster) och huvudtränare José Riveiro (höger). Foto: Bildbyrån

Nyligen meddelade AIK att den offensiva spelaren Shedrack Egboh är på plats för provspel.

Nu ser ytterligare en talang ut att ansluta till laget på Karlberg.

Enligt sajten Footy-Africa ska 17-årige Musa Malik ha rest till Sverige för att träna med AIK. Sajten uppger att resan sker i hopp om att säkra en permanent flytt till klubben.

Nigerianen kommer från inhemska Ikorodu Citys akademi och flera internationella klubbar sägs följa yttern. Footy-Africa skriver att Malik värderas till 75 000 euro (cirka 830 000 kronor).