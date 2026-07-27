Uppgifter: Ny talang på väg till AIK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK testar flera spelare.
Nu ska ytterligare en talang vara på väg.
17-årige Musa Malik har rest till Sverige för att träna med ”Gnaget”, enligt uppgifter.
Nyligen meddelade AIK att den offensiva spelaren Shedrack Egboh är på plats för provspel.
Nu ser ytterligare en talang ut att ansluta till laget på Karlberg.
Enligt sajten Footy-Africa ska 17-årige Musa Malik ha rest till Sverige för att träna med AIK. Sajten uppger att resan sker i hopp om att säkra en permanent flytt till klubben.
Nigerianen kommer från inhemska Ikorodu Citys akademi och flera internationella klubbar sägs följa yttern. Footy-Africa skriver att Malik värderas till 75 000 euro (cirka 830 000 kronor).
Den här artikeln handlar om: