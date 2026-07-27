Officiellt: Djurgården värvar Lukas Jonsson

Djurgården plockar in ny målvakt.

Lukas Jonsson, 33, ansluter från VfL Osnabrück.

– Det bubblar lite, säger burväktaren i ett uttalande.

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Djurgårdens givna förstemålvakt är Jacob Rinne och bakom honom finns Filip Manojlovic. Nu plockar ”Blåränderna” in ytterligare en keeper.

Lukas Jonsson, 33, ansluter från tyska VfL Osnabrück. Kontraktet är skrivet till och med 2030.

– Det bubblar lite, det måste jag erkänna. Så det känns väldigt skoj att få bli en del av Djurgården, säger Jonsson i ett uttalande på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag har kikat rätt mycket på Allsvenskan och har spelat ihop med Adam Ståhl tidigare, så när det finns den typen av personlig koppling tittar man ju lite mer. När jag sedan förstod att det fanns en vänskap mellan Djurgården och Osnabrück har jag lärt mig ännu mer.

Jonsson har tidigare spelat i klubbar som Esbjerg, Mjöndalen och IK Sirius.