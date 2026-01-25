Klart: Stoke City värvar Smit

Stoke City värvar från Go Ahead Eagles.

Anfallaren Milan Smit ansluter över resten av säsongen.

Foto: Alamy

Stoke City har drabbats av flera skador i truppen. Bland annat är den svenske landslagsmålvakten Viktor Johansson frånvarande. Nu har Stoke drygat ut i offensiven.

Anfallaren Milan Smit, 22, ansluter från nederländska Go Ahead Eagles. Kontraktet gäller säsongen ut.

– Lagets spelstil passar mig och klubben delar min ambition att en dag spela i Premier League, så det kommer att vara riktigt bra för mig, säger han i ett uttalande.

Smit noteras för tio mål och två assist på 28 tävlingsmatcher den här säsongen.