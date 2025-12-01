Klart: Storklubben säkrar upp Thiago Silvas son
Isago Silva som är son till Thiago Silva har skrivit på sitt första proffskontrakt.
Detta med sin pappas tidigare klubb Chelsea.
Thiago Silva representerade den engelska storklubben i fyra säsonger fram till 2024.
Nu har klubben säkrat upp hans son, Isago Silva.
Chelsea meddelar denna måndagskväll att 17-åringen har skrivit på sitt första proffskontrakt med klubben.
Isago Silva började spela i klubben akademi i samband med hans pappas övergång till klubben 2020.
41-årige Thiago Silva representerar sedan sommaren 2024 Fluminense.
