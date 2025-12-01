Klart: Storklubben säkrar upp Thiago Silvas son

Isago Silva som är son till Thiago Silva har skrivit på sitt första proffskontrakt.

Detta med sin pappas tidigare klubb Chelsea.

Foto: Bildbyrån

Thiago Silva representerade den engelska storklubben i fyra säsonger fram till 2024.

Nu har klubben säkrat upp hans son, Isago Silva.

Chelsea meddelar denna måndagskväll att 17-åringen har skrivit på sitt första proffskontrakt med klubben.

Isago Silva började spela i klubben akademi i samband med hans pappas övergång till klubben 2020.

41-årige Thiago Silva representerar sedan sommaren 2024 Fluminense.