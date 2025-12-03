Klart: Strand lämnar Bajen – ”Sveriges bästa supportrar”

Efter tre år i Hammarby har Simon Strands tid i klubben nått sitt slut.

Under onsdagen står det nämligen klart att 32-åringen lämnar klubben.

– Tack till Sveriges bästa supportrar och världens finaste Bajenfamilj, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Simon Strand, 32, anslöt till Hammarby då han lämnade IF Elsborg.

Sedan dess har han spelat 75 matcher i vilka det har blivit två mål och två assist. I samband med att hans avtal går ut står det nu klart att ytterbackens tid i klubben är över – och att han tackar för sig.

– Det är med vemod och klumpen i halsen som jag säger hejdå till Hammarby. Min tid här har verkligen varit en av de mest minnesvärda i min karriär. Alla supportrar som visat kärlek när man varit på stan, på affären och till sist självklart Söderstadion, säger Strand i ett uttalande och fortsätter:

– Det är vad jag kommer ta med mig i framtiden. Minnen som Twente hemma och chippen mot Göteborg. Men också matcher där jag suttit vid sidan av, där man fått komma in sista tio bara för att få stänga en match och kunna fira en derbyvinst med alla fina supportrar. Ja, det är vad jag kommer ta med mig från denna resa.

”Simon har alltid varit ett föredöme”

Ytterbacken avslutar:

– Tack till alla som funnits runt om Hammarby, i köket på Årsta, alla på kansliet, spelare och ledare. Tack till Sveriges bästa supportrar och världens finaste Bajenfamilj.

Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg:

– Jag vill rikta ett stort och ödmjukt tack till Simon för hans tre år i Hammarby. Simon har alltid varit ett föredöme och haft en inställning som varit fantastisk, trots begränsad speltid sista tiden.

Utöver Hammarby och Elfsborg har Simon Strand spelat för klubbar som Dalkurd, Lyngby, Öster och Assyriska.