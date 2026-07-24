Klart: Summerville till Saudiarabien

Crysencio Summerville, 24, lämnar West Ham.

Han skriver på för Al-Hilal i Saudiarabien.

Summan landar enligt uppgifter på över 800 miljoner.

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Manchester United, Tottenham, Aston Villa och Roma har alla uppgetts vara intresserade av nederländaren.

Han lämnar nu West Ham efter degraderingen.

Men Summerville landar alltså i Saudiarabien och Al-Hilal.

”West Ham United vill tacka Crysencio för hans insatser i klubben och önskar honom all lycka i framtiden”, skriver hans tidigare klubb.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano betalar den saudiska klubben 55 miljoner pund i övergångssumma samt 10 miljoner pund i bonusar, och totalt landar affären på omkring 840 miljoner kronor.

Summerville står noterad för sex landskamper och fyra av dess kom i sommarens mästerskap där han svarade för två mål och två assist.