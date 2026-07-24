Klart: Summerville till Saudiarabien
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Crysencio Summerville, 24, lämnar West Ham.
Han skriver på för Al-Hilal i Saudiarabien.
Summan landar enligt uppgifter på över 800 miljoner.
Manchester United, Tottenham, Aston Villa och Roma har alla uppgetts vara intresserade av nederländaren.
Han lämnar nu West Ham efter degraderingen.
Men Summerville landar alltså i Saudiarabien och Al-Hilal.
”West Ham United vill tacka Crysencio för hans insatser i klubben och önskar honom all lycka i framtiden”, skriver hans tidigare klubb.
Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano betalar den saudiska klubben 55 miljoner pund i övergångssumma samt 10 miljoner pund i bonusar, och totalt landar affären på omkring 840 miljoner kronor.
Summerville står noterad för sex landskamper och fyra av dess kom i sommarens mästerskap där han svarade för två mål och två assist.
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