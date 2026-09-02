Klart: Superettan-klubb gör rekordaffär
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Sandviken säljer Valassina Diomande till danska AC Horsens.
Det blir superettan-klubbens dyraste försäljning någonsin.
Sandviken släpper den 18-årige försvarstalangen Valassina Diomande till danska Horsens. Diomande skriver på ett ”långtidskontrakt”.
Superettan-klubben bekräftar att affären blir den dyraste någonsin i deras historia. Samtidigt kan Sandviken få ytterligare en slant för honom utan att bekräfta några klausuler.
– Transferintäkter möjliggör återinvestering i vår verksamhet vilket ger oss bättre förutsättningar att nå sportliga framgångar på både kort och lång sikt, säger sportchefen Peter Svensson.
Diomande noterades för 19 framträdanden i Sandviken.
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