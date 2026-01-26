Klart: Sveinn Aron Gudjohnsen lämnar Sarpsborg

Efter ett och ett halvt år i Sarpsborg har Sveinn Aron Gudjohnsen gjort sitt.

Detta då han och klubben har gått skilda vägar.

– Efter goda diskussioner har vi kommit överens om att det är bäst för båda, säger sportchef Hampus Andersson.

Foto: Bildbyrån

Det var under januari månad 2024 som Sveinn Aron Gudjohnsen lämnade IF Elsborg för spel i tyska Hansa Rostock.

Därifrån skulle islänningen ta steget till Norge och Sarpsborg 08 efter ett halvår.

Nu har han gjort sitt i den norska klubben, och har bestämt sig för att bryta sitt avtal.

– Vi vill tacka Sveinn Gudjohnsen för hans tid i Sarpsborg 08, säger sportchef Hampus Andersson i ett uttalande och fortsätter:

– Efter goda diskussioner har vi kommit överens om att det är bäst för båda parter att gå skilda vägar.

27-åringen spelade totalt 19 matcher i Eliteserien den gångna säsongen där det blev tre mål.

