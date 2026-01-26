Klart: Sveinn Aron Gudjohnsen lämnar Sarpsborg
Efter ett och ett halvt år i Sarpsborg har Sveinn Aron Gudjohnsen gjort sitt.
Detta då han och klubben har gått skilda vägar.
– Efter goda diskussioner har vi kommit överens om att det är bäst för båda, säger sportchef Hampus Andersson.
Det var under januari månad 2024 som Sveinn Aron Gudjohnsen lämnade IF Elsborg för spel i tyska Hansa Rostock.
Därifrån skulle islänningen ta steget till Norge och Sarpsborg 08 efter ett halvår.
Nu har han gjort sitt i den norska klubben, och har bestämt sig för att bryta sitt avtal.
– Vi vill tacka Sveinn Gudjohnsen för hans tid i Sarpsborg 08, säger sportchef Hampus Andersson i ett uttalande och fortsätter:
– Efter goda diskussioner har vi kommit överens om att det är bäst för båda parter att gå skilda vägar.
27-åringen spelade totalt 19 matcher i Eliteserien den gångna säsongen där det blev tre mål.
