Klart: Svensk-norska anfallaren lämnar Roma

Frøya Dorsin lämnar Roma.

Den svensk-norska anfallaren lär återvända tillbaka till PSG efter lånet.

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Frøya Dorsin, som har en norsk mamma och är dotter till Mikael Dorsin spelar för det norska U23-landslaget. Hon har under sen senaste tiden varit utlånad till den Roma från Paris Saint-Germain FC.

Under söndagen kan den italienska klubben meddela att Dorsin lämnar efter att låneavtalet gått ut. Det framgår dock inte att hon återvänder till Paris så om hon återvänder eller ansluter till en ny klubb framgår inte.

Dorsin står noterad för elva matcher i Serie A varav fem från start.