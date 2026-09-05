Klart: Svenska försvararen skriver på för Inter
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Emma Kullberg byter Turin mot Milano.
Försvararen har kritat på ett avtal med Inter till 2027.
Emma Kullberg har två säsonger med Juventus i bagaget. Nu väljer mittbacken att göra den känsliga flytten till ärkerivalen Inter.
34-åringen har skrivet på ett kontrakt till sommaren 2027 för Milano-klubben.
Inter slutade två i Serie A i fjol och den här säsongen väntar spel i Champions League för första gången. Där kommer man bland annat ställas mot Kullbergs tidigare klubb BK Häcken.
Den före detta svenska landslagsanfallaren Olivia Schough spelar sedan tidigare för Inter.
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