Klart: Svenska försvararen skriver på för Inter

Emma Kullberg byter Turin mot Milano.

Försvararen har kritat på ett avtal med Inter till 2027.

Foto: Bildbyrån

Emma Kullberg har två säsonger med Juventus i bagaget. Nu väljer mittbacken att göra den känsliga flytten till ärkerivalen Inter.

34-åringen har skrivet på ett kontrakt till sommaren 2027 för Milano-klubben.

Inter slutade två i Serie A i fjol och den här säsongen väntar spel i Champions League för första gången. Där kommer man bland annat ställas mot Kullbergs tidigare klubb BK Häcken.

Den före detta svenska landslagsanfallaren Olivia Schough spelar sedan tidigare för Inter.



