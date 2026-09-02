Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Klart: Svenske stjärnan till La Liga

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Jens Cajuste, 27, har lånats ut av Napoli.
Den svenske mittfältaren är klar för Malaga.

Foto: Alamy

Jens Cajuste tillbringade den gångna säsongen på lån i engelska Ipswich. Tidigare i somras stod det klart att han återvänder till Napoli i Serie A.

Nu lånas svensken ut på nytt.

Cajuste ansluter till Malaga i La Liga på ett lånekontrakt till sommaren 2027. I avtalet finns det en köpoption.

27-åringen noteras för 35 matcher i Napoli.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt