Klart: Svenske stjärnan till La Liga
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Jens Cajuste, 27, har lånats ut av Napoli.
Den svenske mittfältaren är klar för Malaga.
Jens Cajuste tillbringade den gångna säsongen på lån i engelska Ipswich. Tidigare i somras stod det klart att han återvänder till Napoli i Serie A.
Nu lånas svensken ut på nytt.
Cajuste ansluter till Malaga i La Liga på ett lånekontrakt till sommaren 2027. I avtalet finns det en köpoption.
27-åringen noteras för 35 matcher i Napoli.
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