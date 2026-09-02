Klart: Svenske stjärnan till La Liga

Jens Cajuste, 27, har lånats ut av Napoli.

Den svenske mittfältaren är klar för Malaga.

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Jens Cajuste tillbringade den gångna säsongen på lån i engelska Ipswich. Tidigare i somras stod det klart att han återvänder till Napoli i Serie A.

Nu lånas svensken ut på nytt.

Cajuste ansluter till Malaga i La Liga på ett lånekontrakt till sommaren 2027. I avtalet finns det en köpoption.

27-åringen noteras för 35 matcher i Napoli.